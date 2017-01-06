Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 13 Afganistan uyruklu zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 Afganistanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen gruba yönelik 3 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, 13 Afganistan uyruklu gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerindeki aramalarda, poşetlerde 60 gram eroin ve 10 gram afyon sakızı ile uyuşturucu hap ele geçirilmişti.