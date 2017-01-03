Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde, narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada yakıt deposuna saklanmış halde 120 gram esrarla, 2 gram metanfetamin, 2 gram Afgan sakızı bulundu.
Polis, otomobil sürücüsü S.Ö.'yü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.
Uyuşturucu Operasyonu
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
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