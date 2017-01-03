Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 13 Afganistanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Delillendirmenin ardından hareket geçen ekipler, Hamidiye Mahallesi 764 Sokak'taki evde yaptıkları aramada satışa hazır poşetlerde 60 gram eroin ve 10 gram afyon sakızı ile uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan 13 Afganistan uyruklu, Aksaray Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.