Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta, bir yolcu otobüsünde 26 kilogram 720 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında oluşturdukları arama noktasında, doğu illerinden İzmir'e giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Narkotik köpeği Tora eşliğinde otobüste arama yapan polisler, S.Ü. (31) ve M.Ü.'ye (30) ait valizlerin içinde toplam 26 kilogram 720 gram esrar ele geçirdi.



İki şüpheli sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.