Uyuşturucu Operasyonları

Van'ın Erciş ve Özalp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 112 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş ilçesindeki Van-Erciş karayolunda kontrol noktası oluşturan ekipler, T.E. yönetimindeki tırı durdurdu.



Tırda narkotik dedektör köpeği kullanılarak yapılan aramada 96 paket halinde 39 kilo 353 gram eroin bulundu.



Özel ilçesindeki operasyonda da Özalp karayolunda durumundan şüphelenilerek durdurulan V.E'nin kullandığı 65 NY 022 plakalı kamyonette 140 paket halinde 72 kilo 739 gram eroin ele geçirildi.



Sürücüler gözaltına alındı.