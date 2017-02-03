Uyuşturucu Operasyonları

Bursa'da, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik 2016 yılında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 970 kişiden 363'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Ocak 2016'dan bu yana il genelinde düzenledikleri 665 operasyonda 970 kişiyi gözaltına alırken, bunların 363'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bu operasyonlarda, 166 kilo 670 gram eroin, 807 kilo esrar, 20 kilo sentetik kannobinoid, 15 kilo metamfetamin, 140 gram kokain, 19 bin adet ecstasy hap, 56 adet pula emdirilmiş LCD maddesi ve 65 kök hint keneviri ele geçirildi.



Bu operasyonlarda ayrıca, 122 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.