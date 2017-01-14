Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul'da 16 kilo 791 gram afyon sakızı ile 2 kilo 372 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Aralık 2016'da Bağcılar'da düzenlediği 2 operasyonda 10 kilo 645 gram, Bahçelievler'de 11 Ocak'taki operasyonda ise 6 kilo 146 gram afyon sakızı ele geçirdi.



Başakşehir'de düzenlenen operasyonda da 2 kilo 372 gram metamfetamin ele geçirildi.



Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin makine parçaları içerisine zulalanarak kargoyla Amerika, Kanada ve Avustralya'ya gönderilmeye çalışıldığı öğrenildi.