Uyuşturucu maddeden hayatını kaybeden genci kız arkadaşı teşhis etti



KIRŞEHİR - Kırşehir'de uyuşturucu madde kullandıktan sonra metruk bir binada hayatını kaybeden genci kız arkadaşı teşhis etti.

Alınan bilgiye göre, Nasuhdede Mahallesi 357. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada cesedi bulunan 22 yaşındaki S.A.K.'nin, yüksek dozda bonzai kullandığı için hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gündür aranan S.A.K.'nin cesedine bir gencin ihbarı üzerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin S.A.K'a ait olduğu yakın bir kız arkadaşının teşhisi ile ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan incelemede, 'mala zarar verme ve kasten yaralama' suçlarından 7 kaydının olduğu ifade edilen S.A.K.'nin cesedi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.