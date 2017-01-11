Uyuşturucu Madde Sattığı İddiasıyla 1 Kişi Tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam yapılan operasyonla uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 41 yaşındaki H.Ö. ve 31 yaşındaki R.K.'yı gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada toplam 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcısı'na verdikleri ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Ö. tutuklanırken, R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Zonguldak