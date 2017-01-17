Uyuşturucu Madde Satıcıları Tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eroin maddesi satışı yaptığı gerekçesi ile göz altına aldığı 3 kişiden ikisi tutuklandı 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Düzce'de gençlere uyuşturucu satışı yapacağı belirlenen kişiler takibe alındı. İstanbul ilinden eroin maddesi getirdiği ve Düzce'de sattıkları tespit edilen M.N., İ.E. ve E.Y isimli şahıslar, Muncurlu Devlet Hastanesi karşısı park alanında yakalandı. Şahıslarla birlikte kilitli şeffaf poşet içerisinde toplamda 56 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan M. N. ve İ. E. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, E. Y. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - DÜZCE