Uyuşturucu Madde Kullandığı İddia Edilen Genç Baygın Bulundu

Zonguldak'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 15 yaşındaki bir genç çalılık alanda baygın bulundu.



İddiaya göre, Fener Mahallesi'nde 15 yaşındaki S.E., çevredekiler tarafından çalılık alanda baygın bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan S.E. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.E., sağlık durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen S.E. tedavi altına alındı.



Öte yandan 36 yaşındaki İ.E. akşam saatlerinde de Kapuz Plajı mevkisinde baygın bulundu. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler İ.E.'ye ilk müdahalede bulundu. İ.E., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E. de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK