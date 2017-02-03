Uyuşturucu Kullanırken Yakalanan Şahıslara Gözaltı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde kullanırken yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın eski kaymakamlık binası yanındaki türbe yakınında uyuşturucu madde kullandığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahıslardan birinin yerde yattığını görünce 112 acil sağlık ekibine haber verdi.



Polis R.A. ve H.C.'nin üzerinde yaptığı aramada sigara paketinin içine saklanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Durumlarının iyi olduğu anlaşılan 2 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ