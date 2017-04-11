Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Genç Ölü Bulundu

Zonguldak'ta uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir genç, kullanılmayan bir evde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay Rüzgarlımeşe Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak üzerinde kullanılmayan bir evde meydana geldi. Yerde bir gencin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 26 yaşındaki Aşkın B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Aşkın B.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK