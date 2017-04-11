Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Genç Ölü Bulundu

Zonguldak'ta sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, metruk bir evde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Rüzgarlımeşe Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'taki metruk evde, Aşkın B. (26) isimli gencin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşkın B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



"Bonzai" adı verilen sentetik uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.