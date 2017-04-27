Uyuşturucu kullanan genç Sakarya Nehri'ne düştü



SAKARYA - Sakarya Nehri'nin kenarında bonzai içen 3 kişiden biri nehre düşerek suda kayboldu. AFAD ekipleri genci bulabilmek için arama çalışmaları başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sakarya Nehri kenarında 6 suçtan sabıka kaydı bulunan Özkan S., 8 sabıka kaydı bulunan Mustafa İ., ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi nehir kenarında bonzai içti. Bonzainin etkisiyle baygınlık geçiren ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Sakarya Nehrine düştü. Nehirde balık tutan balıkçılar olayı görerek nehre düşen gence yardım etmek istedi. Yardım için uzatılan sopayı tutmayan genç, Sakarya Nehrinde kısa sürede suda gözden kayboldu. Balıkçıların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi ve AFAD sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan S. ve Mustafa İ., isimli şahıslar ilk müdahalenin yapılmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD ekipleri nehre bot indirerek suda kaybolan genç için arama çalışmaları başlattı.