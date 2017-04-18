Uyuşturucu Kullanan 4 Genç Araç İçerisinde Baygın Halde Bulundu

Eskişehir'de uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilen 4 genç, araçlarının içerisinde baygın halde bulundu.



Olay, İnönü ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Otoparkta bulunan aracın içerisinde 4 genci hareketsiz halde gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, O.A., G.A., F.A., ve G.Y.'yi kendinden geçmiş bir şekilde baygın olarak yattıklarını gördü. Gençlerden G.Y. jandarma ekiplerini görünce olay yerinden kaçmaya başladı. Elindeki esrar veya bonzai olduğu değerlendirilen maddeyi de atan G.Y., kısa bir kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR