Uyuşturucu Komasından Çıkan Gence Kamyon Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı genç ağır yaralandı. Gencin kazadan bir saat önce acil servise uyuşturucu komasından tedavi olup taburcu edildiği öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den yüklediği talaşları Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan Cebrail Patla idaresindeki 16 BZ 068 kamyon, Mer-Pa mevkiinde tehlikeli şekilde kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Yetiş Y.'ye çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile genç yaklaşık 10 metre sürüklendi. Ağır yaralanan gencin imdadına çevredekiler yetişti. Kanlar içinde kalan genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin kazadan bir saat önce aynı hastanenin acil servisinde uyuşturucu komasından tedavi olup taburcu edildiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA