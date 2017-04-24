Uyuşturucu ile Yakalanan 4 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

UŞAK'ta polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 55 gram bonzai ve 11 Ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri dün Ankara-Uşak Karayolu, Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda oluşturduğu denetleme noktasında yol kontrolü yaptı. Denetleme sırasında 'Dur' ihtarına uymayan otomobil trafik akışının ters yönde kaçmaya başladı. Polis içinde 4 şüphelinin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Şüphelilerin kaçarken attıkları 1 poşette 55 gram bonzai ve 11 Ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca ardından güçlükle durulan bir otomobildeki O.G. (25), T.S. (19), B.K. (19) ve M.C. (21) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G., tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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