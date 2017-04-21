Kırklareli'nde, Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı.



Kırklareli Valisi Esengül Civelek'in başkanlığında valilik ait salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri değerlendirildi.



Toplantıda ayrıca, madde kullanımı, uyuşturucu bağlantılı suçların önlenmesi, uyuşturucu maddelerin toplum ve toplum sağlığına verdiği zararların azaltılarak tedavi olanaklarının iyileştirilmesinin sağlanması, uyuşturucu arz ile talebinin azaltılması, kurumlar arası işbirliği yapılması konuları görüşüldü.



Toplantı, Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit, tarafından 2016-2018 yılları Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı çalışmaları hakkında bilgiler vermesiyle son buldu.



Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser ve diğer kamu kurumlarının amirleri katıldı.