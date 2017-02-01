Lüleburgaz İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantısı Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi.



Lüleburgaz Kaymakam Vekili Tarkan Keskin Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Kaymakam Vekili Tarkan Keskin toplantıda, uyuşturucuya başlanmadan önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Keskin, Sağlık Bakanlığı'nın sigara kullanımı konusunda bir takım yasaklar getirdiğini, bunun da kullanımda azalmaya sebep olduğunu söyledi. Keskin, ayrıca uyuşturucu kullanımında kullanılan metruk binalar için önlem alınması gerektiğini aktardı. - KIRKLARELİ