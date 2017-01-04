Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplandı

Yozgat'ta yılın ilk İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı.



Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Kurul üyeleri katıldı.



Toplantıda İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin, 2016 yılı çalışmaları hakkında Vali Yurtnaç ve Kurul üyelerine bilgi verdi.



Vali Yurtnaç, toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkati çekerek, özellikle gençlerden ve çocuklardan bu maddelerin uzak tutulması gerektiğini belirtti.



Uyuşturucuyla mücadelede her kurumun üzerine düşeni yapmasını ve önemli derecede dikkatli olmaları talimatını veren Yurtnaç, şöyle konuştu:



"Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili önceliği okullara vereceğiz. Okullarda ve şehirde görünen yerlere uyuşturucunun tehlikesini belirten afişler astıracağız. Ayrıca alkol ve sigara konusuna da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde sigara ve alkol alışkanlığının azaltılmasına yönelik yarışmalar yapılacak."