Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplandı

Burdur'da, Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Burdur Valililiğinden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz başkanlığında toplandı.



Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin ülkelerin en önemli sorunlarının başında geldiğini belirtti.



Konuyu tüm kurumlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılması gerekenleri kararlılıkla uygulayamaya devam edeceğiz. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi konusunda toplumun tüm kesimlerine görevler düşüyor. Kurumların yanında aileler ve toplumun tüm kesiminin bu konuda bilinçlenmesi ve duyarlı olması da gerekiyor."



İl Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Pehlivan Sütlü da Burdur'da yaşayan ve madde kullanım bozukluğu olan, risk grubunda bulunan gençlerin yeniden sosyal yaşama katılımlarının sağlanması ve gerekli sosyal, psikolojik, ekonomik desteğin verilerek temiz kalmasına teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından, Bağımlılıkla Mücadele, Danışma ve Eğitim Merkezi Projesi hakkında sunum yapıldı ve kurumların uyuşturucuyla mücadelede yaptıkları çalışmalar değerlendirildi.