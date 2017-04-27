Uyuşturucu İçerken Nehre Düşen Genç Suda Kayboldu

Sakarya Nehri'nin kenarında bonzai içerken nehre düşen genç suda kayboldu. AFAD ekipleri genci bulabilmek için çalışma başlattı.



Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında 6 sabıka kaydı bulunan Özkan S., 8 sabıka kaydı bulunan Mustafa İ. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bonzai içti. Bonzainin etkisiyle baygınlık geçiren ismi öğrenilemeyen şahıs nehre düştü. Nehirde balık tutan balıkçılar olayı görerek, gence yardım etmek istedi. Yardım için uzatılan sopayı tutmayan genç, kısa sürede suda gözden kayboldu. Balıkçılar hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan S. ve Mustafa İ. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD ekipleri ise, nehre bot indirerek suda kaybolan genç için arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA