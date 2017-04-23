Uyuşturucu Hapla Yakalanan 3 Üniversiteli Tutuklandı

KARAMAN'da 870 uyuşturucu hapla yakalanan üniversite öğrencisi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap satan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Norkatim ekipleri, uyuşturucu hapları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden 20 yaşındaki Erdoğan P., aynı yaştaki Şafak B. ve 22 yaşındaki Hasan Ş.'nin sattığını saptadı. Bunun üzerine 3 öğrenciyi takibe alan polis, 3 kişinin kiraladıkları otomobille Mersin'e gittikleri ve buradan elde ettikleri uyuşturucu hapları, öğrencilere satmak için Karaman'a dönmek üzere olduğunu belirledi. 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Ayrancı İlçesi'nde durduruldu. Yapılan aramada, öğrencilerin eşyalarının arasında çoraplara saklanmış 870 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 öğrenci, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli, adliyeden çıkarılırken kendi aileleri tarafından da tepkiyle karşılandı.



- Karaman