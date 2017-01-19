Uyuşturucu Hapla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

KAYSERİ'de, bir yolcu otobüsünde 762 captagon uyuşturucu hapla yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Samsun seferini yapan yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin uyuşturucu madde nakli yaptıkları ihbarı üzerine, harekete geçti. Yol güzergahı üzerinde durdurulan otobüste yakalanan yabancı uyruklu İ.E. ve H.İ.'nin üzerinde 762 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca H.İ.'nin Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



- Kayseri