Uyuşturucu Hap Operasyonunda Gözaltına Alınan 3 Suriyeli Şahıs Tutuklandı

Kilis'te polisin, bir ikamete düzenlenen operasyonda bin 880 adet captagon sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 Suriyeli şahıs tutuklandı.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereğince bir ikamette ve araçta yapılan aramada bin 880 adet captagon sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu H.Ö., Ş.M. ve A.E. isimli şahıslar, sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Gözaltına alınan H.Ö isimli Suriye uyruklu şüpheli ise serbest kaldı. - KİLİS