Uyuşturucu Cinayetinin Sanıkları Hakim Karşısında

Bursa'da kendilerine zorla uyuşturucu sattıkları iddiasıyla bir kişiyi öldüren 2 sanığın yargılanmasına başlandı.



Geçtiğimiz aralık ayında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ömer A. (20) ile Recep Ö. (19), kendilerine uyuşturucu sattırdıkları iddiasıyla Metin Yıldırım'ı (46) silahla öldürdü. Olayın ardından iki sanık tutuklandı.



Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki sanık hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Duruşmada konuşan Ömer A., "Maktulü bir yıldır pastanesinden alışveriş yaptığım için tanıyorum. Olay günü aracın içerisinde bana ve diğer sanık arkadaşıma ağır hakaretlerde bulundu. Bende buna kızarak arkasından araçtan indim. Seslendikten sonra bana doğru dönünce bir yüzüne ateş ettim. Daha sonra diğer mermileri de arkasını dönünce ateşledim. Bu olayı diğer sanıkla tasarlayarak yapmadık" dedi.



Diğer tutuklu sanık Recep Ö. ise, "Maktulü 4 yıldır tanıyorum. Beni uyuşturucu içmeye ve satmaya alıştırdı. Olay günü aramızda tartışma çıktı. Bize hakaret ve tehditkar sözler söyledi. Bunun üzerine diğer sanık maktulun arkasından araçtan indi. Bu sırada 5 el silah sesi duydum. Ömer'in hangi pozisyonda ateş ettiğini görmedim" dedi.



Maktul yakınları her iki sanıktan da şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, maktulün sabıka kaydının UYAP sisteminden çıkartılmasına, şahitlerin dinlenmesine ve eksik evrakların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA