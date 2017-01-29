Uyuşturucu Baskınında 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldığı S.A.C.'yi (51) takibe aldı. Bekar evine yapılan baskında satışa hazır 41 paket halinde 7 kilo 49 gram bonzai ile 1 paket içinde 9 kilo 83 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili S.A.C. ile evde bulunan E.G. (31) gözaltına alındı. E.G.'nin üzerinde 2 kilo 20 gram bonzai ve evde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ile 30 adet fişek ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.A.C. ve E.G., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN