Uyuşturucu Baronu 'El Chapo' ABD'ye İade Edildi





Meksikalı uyuşturucu mafyası lideri El Chapo Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi.



Asıl adı Joaquin Guzman olan uyuşturucu kaçakçısının Yüce Divan'a yaptığı temyiz başvurusu kısa süre önce reddedilmişti .



Meksika'da adeta terör estiren 'El Chapo', Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan uyuşturucu trafiğinin en önemli aktörü olarak görülüyor.



BREAKING: Mexico extradites top drug lord 'El Chapo' to U.S. https: //t.co/jhf6NndkvZ pic.twitter.com/OOuAFmiXbM— Reuters Top News (@Reuters) 19 janvier 2017



Hapishaneden kaçışlarıyla da ün salan 58 yaşındaki mafya lideri, 1993'te demir parmaklıkların arkasına gönderilmişti. 'El Chapo', 2 defa hapisten kaçmayı başardı. 2014'teki ikinci denemesinde Meksika'nın en güvenli hapishanelerinden birinden kazdığı 1,5 kilometrelik tünel sayesinde kurtuldu.



Fakat eli kanlı mafya lideri 17 ay sonra yeniden yakalandı ve Amerika Birleşik Devletleri sınırına çok yakın bir hapishaneye gönderildi.



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