Uyuşturucu Baronu: 'Ben Masumum'

Meksika'dan sınır dışı edilerek Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilen uyuşturucu mafyası lideri "El Chapo"nun yargılanmasına vakit kaybetmeden başlandı. New York'ta hakim karşısına çıkan mafya liderine hakkındaki 17 suç okundu. Asıl adı Joaquin Guzman olan El Chapo ise suçsuz olduğunu söyledi.



El Chapo enters not guilty plea on 17-count indictment in Brooklyn federal court https: //t.co/85IDL4sFoM pic.twitter.com/ve81xvkIsa— KTLA (@KTLA) 20 January 2017



Öte yandan uyuşturucu baronunun suçlu bulunması durumunda ölüm cezasına çarptırılması ihtimali bulunmuyor:



"Sınır dışı edilme yönetmeliğine uygun bir şekilde ölüm cezasının istenmeyeceği Meksika hükümetine taahhüt edildi. Yani eğer suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili olarak da ömür boyu hapis cezasına çarptırılması söz konusu."



#ElChapo in #Brooklyn: 'I assure you, no tunnel will be built leading to his bathroom,' says #DHS official. #NYPD https: //t.co/SYsizI00MX pic.twitter.com/PBtzNChuVO— Brooklyn Daily Eagle (@BklynEagle) 21 January 2017



Uyuşturucu baronunun yargılanmasına birkaç ay içinde başlanacak. Bu süre zarfında firarlarıyla ünlü 'bücür' lakaplı mafya lideri, ülkenin en güvenli hapishanelerinden birinde tutulacak. Guzman son 30 yılda 3 defa firar etmeyi başardı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Suç baronu: Meksika Ben ABD Uyuşturucu masumum Gepost: 21 januari 2017