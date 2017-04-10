Uyuşturucu Bağımlısı Genç Tarım Aracında Baygın Bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu madde alarak fenalaştığı iddia edilen bir kişi, tarım aracında baygın halde bulundu.



Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında Akyazı Yunus Emre Mahallesi 4001. Sokak'ta uyuşturucu madde aldığı ileri sürülen C.B. isimli genç fenalaştı. Fenalaşan genç, yol kenarında bulunan tarım aracına istifra ederek bayıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından genç Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.



Uyuşturucu madde alarak fenalaşan gencin ailesi tarafından evden kovulduğu ve sokaklarda kaldığı öğrenildi. - SAKARYA