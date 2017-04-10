Uyuşturucu bağımlısı genç tarım aracında baygın halde bulundu



SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu madde alarak fenalaştığı iddia edilen bir kişi, tarım aracında baygın halde bulundu.

Olay Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında Akyazı Yunus Emre Mahallesi 4001 sokakta uyuşturucu madde aldığı ileri sürülen C.B. isimli genç fenalaştı. Fenalaşan genç yol kenarında bulunan tarım aracına istifra ederek bayıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil müdahale ekiplerini haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından uyuşturucu madde alan genç Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, uyuşturucu madde alarak fenalaşan gencin ailesi tarafından evden kovulduğu ve sokaklarda kaldığı öğrenildi.

(BCT-RFK-