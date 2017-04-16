Uyuşturucu Bağımlısı Dere Kenarında Ölü Bulundu

DÜZCE'de 10 gündür kayıp olan 25 yaşındaki İsmail Kurt'un dere kenarında cesedi bulundu.



Yörük Mahallesi'ndeki dere kenarında erkek cesedi gören bir kişi polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede dere kenarında çamura saplanan cesedin 10 gündür kayıp olan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İsmail Kurt'un, en son Çoban mevkisinde görüldüğü belirtildi. Uyuşturcu bağımlısı olduğu ileri sürülen Kurt'un cesedi, yapılan incelemeden sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurt'un ölüm nedeni otopside belirlenecek.



- Zce