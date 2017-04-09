Uyuşturucu Bağımlılığından Milyonerliğe Uzanan Adamın Hikayesi: Khalil Rafati
Khalil Rafati adındaki iş adamı bir zamanlar uyuşturucu bağımlısıyken milyonerliğe kadar yükselen kariyer basamaklarıyla büyük bir örnek teşkil ediyor.
Khalil Rafati adındaki iş adamı bir zamanlar uyuşturucu bağımlısıyken milyonerliğe kadar yükselen kariyer basamaklarıyla büyük bir örnek teşkil ediyor. Rafati, dokuz kere ölümden döndüğü yaşamını milyon dolarlık meyve suyu markasına liderlik ederek sürdürüyor.
Amerika, Ohio doğumlu Rafati, film yıldızı olma hayaliyle gittiği Los Angeles'ta aradığını bulamamış ve araba yıkama işine girişmiş. Bir süre bu işi yaptıktan sonra uyuşturucuyla tanışan Rafati, 2003 yılında polis tarafından yakalandığında üzerinde 50 kg kokain bulunduruyormuş. Daha sonrasında birçok kez polisin radarına giren Rafati, en sonunda rehabilitasyon merkezine kayıt olup kötü özelliklerinden kurtulmayı başarmış.
Psalm 103: 1-5 Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name! Bless the Lord, O my soul, And forget not all His benefits: Who forgives all your iniquities, Who heals all your diseases, Who redeems your life from destruction, Who crowns you with loving kindness and tender mercies, Who satisfies your mouth with good things, So that your youth is renewed like the eagle's.
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Sağlıklı yaşamayı kafasına koyan Rafati, çevresinde uyuşturucu bağımlılığı olan insanları kurtarmak için Riviera Recovery adını verdiği rehabilitasyon merkezini kurdu. Böylece, istediği meyve sularını hazırlayıp, müşterilerine 10 bin dolar karşılığında yeni bir hayat sunuyordu.
Polenden maça tozuna kadar meyve sularında birçok farklı ve eşsiz malzeme kullanan Rafati, bu yenilikleriyle bir şeyler yakaladığının farkına vardı. 2011 yılında Sunlife Organics adını verdiği dükkanı açarak meyve sularına bir isim vermiş oldu. Şimdilerde ise Rafati'nin altı tane meyve suyu barı ve 200'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.
Milyoner olan eski uyuşturucu bağımlısı iş adamı, başarı için en büyük motivasyonun korku ya da para değil temizlenme arzusu olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Ontrava.com
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