Uyuşturucu Almak İçin Mama Çalan Kadın Tutuklandı

Adana'da 6 ayda uyuşturucu almak için mama çalarken ikinci kez yakalanan kadın bu kez tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım 2016 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde Burcu Kıvılcım K. bir markete girerek mama çaldı. Zanlı 8 gün sonra aynı markete gelip yine mama çalmak isterken suçüstü yakalandı. Genç kadın emniyete götürüldüğünde uyuşturucu bağımlısı olduğunu mama çalıp satarak uyuşturucu aldığını söyledi. Zanlı kadın sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burcu Kıvılcım K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



3 ve 12 Nisan 2017 tarihlerinde aynı marketin 3 ayrı şubesinden 5 mama çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Marketlerin güvenlik kamerasını inceleyen polis hırsızlığı yapan kadının Burcu Kıvılcım K. olduğunu belirledi. Polis zanlıyı Seyhan ilçesindeki evinde yakaladı. Emniyete getirilen zanlı uyuşturucu bağımlısı olduğunu, para bulamadığını bu nedenle de eroin alamadığı için krize girdiğini mama çalarak eroin aldığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkartılan genç kadın tutuklandı. - ADANA