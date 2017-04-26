Uyuşturucu Alemine Polis Baskını

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu alemi yapılan metruk evde 4 kişi gözaltına alındı.



Emniyet ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Muradiye Mahallesi'nde Endüstri Meslek Lisesi karşısındaki metruk eve baskın yaptı. Polis, evde yakaladığı 4 kişinin uyuşturucu kullandığını belirledi. Baskında 15 gram civarında bonzai ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. A.Ö. ve B.A. tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı. - BURSA