Uyuşturucu Adamı Bu Hale Getirdi

İstanbul Üsküdar'da kaydedilen görüntü uyuşturucunun yol açtığı içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serdi. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç, kendinden geçerek Üsküdar meydanına yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların kendisine getirmeye çalıştığı gencin içler acısı bir cep telefonu kamerasına yansıdı.