Uyurken Üzerine Beton Parçası Düşen Suriyeli Bebek Yaralandı

Adana'da, misafirliğe gittikleri evin tavanından üzerine beton parçası düşen Suriyeli bebek yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 3 yıl önce Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Muhammed-Dua Mücavir çifti, 9 aylık bebekleri Hatice ile birlikte Mithatpaşa Mahallesi'ndeki komşusuna misafirliğe gitti. Bir süre sonra Hatice bebek uyuyunca, annesi bebeği odada yere yatırdı. Anne Dua, komşusu ile sohbet ederken birden odadan gürültü duyuldu. İçeri girdiklerinde tavandan kopan beton parçasının bebeğin üzerine düştüğünü gören anne korkudan çığlık attı. Sesleri duyup gelen Türk komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan bebek, olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hatice bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ADANA