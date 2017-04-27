Uyumadan Önce İçin! Göbek ve Basendeki Fazlalıkları Eritiyor

Göbek eriten, incelten ve kilo vermenize yardımcı olacak bu karışımla yaklaşan yaz aylarına daha sağlıklı ve mükemmel bir görünümle girin. Mucize karışım sodalı ayran, kadınların arasında en çok şikayet edilen göbek yağlarından kurtulmanıza fayda sağlayarak sıkılaştırır.

3 yemek kaşığı yağsız yoğurt ve bir şişe maden suyunu karıştırın. Üzerine 2 yemek kaşığı limon suyu ve az miktarda taze nane yaprağı ilave ederek tekrar karıştırın. Günde 1 kez gece uyumadan 3 yada 4 saat önce için. Bu karışım gece yakımını hızlandırır.



