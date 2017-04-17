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Uyum Yasaları İçin Çalışmalar Başladı
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Uyum Yasaları İçin Çalışmalar Başladı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başlandı.

Uyum Yasaları İçin Çalışmalar Başladı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başlandı. Bu kapsamda öncelikli olarak 7 kanundaki 144 maddede düzenleme yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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Halk oylaması, Evet