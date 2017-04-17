Uyum Yasaları İçin Çalışmalar Başladı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başlandı.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başlandı. Bu kapsamda öncelikli olarak 7 kanundaki 144 maddede düzenleme yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
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