Uysal Gitarı ve Sesiyle Sümer Ezgü'ye Eşlik Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ile "Çökertme" türküsünü seslendirdi.



Uysal, Türk halk müziği sanatçısı ve besteci Sümer Ezgü'yü Çağlayan Mahallesi'nde kendi adıyla açtığı sanat akademisinde ziyaret etti. Akademinin 23 Aralık'ta gerçekleşen açılışına programı nedeniyle katılamadığını dile getiren Uysal, Ezgü'ye, hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Sümer Ezgü, akademi olarak tarif ettikleri merkezde, cura, kabak kemane, sipsi gibi geleneksel Anadolu çalgılarıyla birlikte klasik batı müziği enstrümanları piyano ve gitar derslerini verildiğini, halk danslarıyla birlikte her yaş için yaratıcı drama kurslarını düzenlendiğini söyledi. Ezgü, "Burası bir sanat kurumu. Niye akademi olarak isimlendirdik, çünkü buranın bir davası var. Ülke müziği ve ülke kültürü adına" dedi.



Başkan Uysal, Türkiye'nin sanatta bu bakış açısına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yereli klasikleştirmeden yereli uluslararası standartlarda icra etmeden evrenseli yakalamak da mümkün değil. Yerel olanı küçümsediğiniz, zaman evrensel olanı da kavrama anlama şansınız yok." dedi.



Sohbet sırasında Ezgü, gitar çaldığını bildiği Uysal'a yanında duran gitarı verdi. Kendisi de bağlamasını alan Ezgü, Uysal ile birlikte Bodrum türküsü "Çökertme"yi seslendirdi.



Ezgü, ziyarette Uysal'a imzalı "Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar" albümünü de hediye etti.