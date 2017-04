Uysal Çağrıda Bulundu: "Evet Demek İçin Çok Sebep Var"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal mahalle gezilerini tamamlamasının ardından çalışmalarına ilçe merkezinde esnaf gezisi ile sürdürdü.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, propaganda döneminde ilçedeki 31 mahallede referandum çalışmalarını tamamlayarak ilçe merkezinde 'Evet' için destek istedi.



Uysal "Koalisyonlar dönemi bitiyor"



Yeni sistem ile birlikte hükümetin seçimden bir gün sonra kurulacağını belirten Uysal, koalisyon kargaşasının tamamen ortadan kalkacağını vurguladı. Uysal konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şuna kavuşacağız. Sandığa gittiğimiz zaman hem ülkemizi yönetecek, ülkemizin başı olan Cumhurbaşkanını seçmiş olacağız, hem de meclisin vekillerini seçmiş olacağız. Aynı gün ikisi de seçileceği için ertesi gün hükümet kurulmuş olacak. Yani koalisyon dönemleri bu sistemde artık bitiyor, tek başına iktidara gelen bir hükümet oluşuyor. Bundan dolayı da siyasi bir istikrar geleceği için ben sizlerden Evet demenizi istiyorum. Bugün 50 yaşına gelen, bu ülkede yaşayan koalisyonları görmüş, darbeleri görmüş olan zaten hiç düşünmeden bu sisteme evet der" dedi.



Ülkeyi parçalamak isteyen bölücü terör örgütlerinin referandum dan hayır kararı çıkması için çalıştıklarını dile getiren Uysal, ülkemizde bir daha 15 Temmuz gibi darbelerin yaşanmaması yeni sisteme mutlaka geçilmesi gerektiğini söyledi. Uysal sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Bu ülkeyi parçalamak isteyenler, Evet çıkmasın diye karşısında duruyorlar. Evet çıkmasın diye uğraşanlara bir bakın. Kandil,PKK-PYD, Fetö, Deaş hep bir ağızdan Evet çıkmasın diye uğraşıyorlar. Batı, Türkiye'nin bir adım ileri gitmemesi için Evet'in karşısında duruyor. Parçalanmamak için, ülkemizin bütünlüğü için, birlik ve beraberliğimiz için daha güçlü bir ülke için bu coğrafyada güçlü irade, güçlü hükümetlerin olabilmesi için bu sisteme ihtiyacımız var. Eski sistem iyiydi diyenlere söylüyorum. 60'da niye darbe oldu, 80'de niye oldu, bir gecede Cumhurbaşkanı bir anayasa kitapçığı attı, sabah kalktın 10 bin dolar borcun 20 bin dolar olmuş. Çok geçmişe gitmeyelim, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın kişisel uyumları olmasaydı bugün burada konuşabiliyor muyduk. Onun için 'Evet' dememiz lazım. 18 yaşında gencimize 'vatanı koru' diyorsun da, niye seçilmesine karşı çıkıyorsun. Dünya ülkelerine imrenerek bakıyoruz, gencecik başkanlar, bakanlar var. Peki, bizim ülkemizde niye olmasın? 18 yaşındaki genç hayal kurar, kendine hedef koyar. Milletvekili olmayı arzu ederken dürüst, temiz, çalışkan, ahlaklı olacak. Daha çok çalışacak daha üretken olacak. 22-23 yaşında doktorumuz var, mühendisimiz var. Onlara kendimizi emanet ediyoruz, köprü, ev yaptırıyorsun ama milletvekili olmaz diyorsun. 18 yaşın kazanımları çok fazla. Seçebilirsin dediğine, seçilebilirsin denmesinde ne zarar var. 18 yaş, bu milletin gençlerine onların anne babalarına güven demektir. İşte onun için sadece bu düzenleme için bile ben Evet derim."



"Seçim yorgunu tek ülkeyiz"



Türkiye'nin sürekli seçime gitmekten istikrarı yakalayamadığını ifade eden Uysal, yeni sistemle seçimlerin her 5 yılda bir yapılacağını dile getirdi. Türkiye'nin seçim yorgunu tek ülke olduğunu anlatan Uysal "Seçim yorgunu tek ülkeyiz, artık bundan kurtulmamız lazım. Seçimlerin 5 yılda bir yapılmalı. Birileri hep 'halk doğru karar veremez' dedi. Vesayet odakları bu ülkeyi koalisyonlara, darbelere açık etti. Rahmetli Türkeş zamanından başlayan, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Muhsin Yazıcıoğlu, hepsi bu sistemi dillendirdi. Şimdi 16 Nisan önümüzde bir şans var. 15 Temmuz'da gördünüz, 'Halk bilmez' diyenler evinde oturdu, bizim vatandaşımız tanka tokat attı, eliyle durdurdu, mermilere göğsünü siper etti. Bu halk her şeyi seziyor ve biliyor. 10. Büyük ekonomiye kavuşmak için, barış ve refah dolu bir ülke için, yeniden diriliş, yeniden şahlanış için 16 Nisan'da bir kez daha ayağa kalkıp, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere, Türkiye'de kaos isteyenlere karşı, güçlü bir Türkiye için Evet'te birleşelim. Sistem değişikliğinin vatandaşa yansıması nasıl olacak? Millete ne faydası var diyenler var. Öncelikle Millet tek oyun kurucu olacak. Yürütmenin şekillenmesi, bir kısım güç ve vesayet odaklarının isteği ile değil direkt milletin isteğiyle gerçekleşecek. 16 Nisan'da Evet'le kriz, kaos ve belirsizlikler geride kalacak. Durmadan kurulan-yıkılan hükümetlerle zaman kaybedilmeyecek, karar alma süreçleri hızlanacak ve dolayısıyla ülkemizin önüne çıkmış fırsatlar heba edilmemiş olacak. Bütün bunlar, bir anlamda imkan demek, iş demek, AŞ demek ve özgürlük demek olacak" şeklinde konuştu.



"Yeni sistem milletin gönlünü kazanamayanları tasfiye edecek"



Yeni sistemin hayata geçmesi ile birlikte siyasetin yeni yüzlere açık hale geleceğini dile getiren Başkan Uysal, milletin gönlünü kazanamayıp başarısız olanların kendiliğinden tasfiye olacağını anlattı. Uysal vatandaşlara çağrıda bulunarak "16 Nisan'da Ülkemizin geleceği için partililiği, parti görüşünü bir kenara bırakalım, renk, desen bir kenara bırakalım, hangi görüşe sahip olursak olalım, gelin vatanımız için, ülkemiz için Evet diyelim. Bu ülkenin şahlanışını, dirilişini, ayağa kalkmasını isteyen büyük-küçük herkes hep birlikte Evet dememiz lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 5 yılda bir seçim olacak ve 2 seçimi bir arada yapacağız. Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini aynı anda seçeceğiz. Bu akıl, uyum, uyumlu olmak ve kutuplaşmamayı gerektirecek. Çok önemli elimizde bir fırsat. Bu sistem kutuplaşmaları azaltacak. Çünkü eğer hükümetin başında olmak yüzde 50+1 oy almak istiyorsan, benim değişik görüş, inanç, kültür her kesimi kucaklamam gerekecek. Herkesten oy almam gerekecek. Bu sistem böylece siyasetin dilini de yumuşatacak. Tek adam eleştirisi yapanlar var. Bir kere milletin yüzde 50+1 oyunu alarak iktidar olana tek adam denmez. Evet derseniz, bu sistem milletin gönlünü kazanamayarak başarısız olanları tasfiye edecek, siyasete yeni yüzler gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mevcut sistemle seçime girse kaybeder mi, her zaman seçilir. Peki o zaman neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olsun istiyor, çünkü onun deyimiyle damdan düşen anlar. Cumhurbaşkanımızın derdi, gelecek nesillerin bugünkü dertleri yaşamaması. Güçlü bir Türkiye ve gelecek nesillerimiz için Evet'lerimizi artırmalıyız" dedi.



"Yeni sistem güven, huzur ve istikrar getirecek"



Vatandaşlara yeni sistemle birlikte elde edilecek kazanımları anlatan Uysal, 18 madde hakkında bilgi verdi. Uysal vatandaşlara şu bilgileri verdi:



"İstikrar; Yeni sistemle kalıcı istikrara kurumsal garanti verilecek. Son 15 yılda ülkemizde istikrar sağlandı ama bu kalıcı değil, bu partiye ve kişiye bağlı bir istikrardı. Yeni sistemle bu garanti altına alınıyor, kalıcı hale geliyor. Etkili irade; Vatandaşımız hızlı işleyen bir idareye, bürokrasiye 'evet' diyecek. Daha az bürokrasi, daha hızlı büyümeye 'evet' diyecek. Kararnamelerle hızlı düzenleme imkanı olacak. Vesayete son verilecek; Vesayetin tasfiye süreci tamamlanacak. Meclis'in doğrudan belirlenmesi ile milli irade güç kazanacak. Cumhurbaşkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş olacak. Vatandaşımız yüzde 69'la "ben seçeceğim cumhurbaşkanını" dedi. Eksik kaldı. Eksik unsurlar tamamlanıp bu süreç bitmiş olacak. Güçlü yasama, güçlü icraat olacak. Refah; Ekonomide olduğu gibi güvenlik politikalarında da hız katacak. Terörle mücadele, huzura güç verecek. Kurumsal yenilenmeyle bu sürece katkıda bulunacak. Refah seviyesi yükselecek. Meclis; Meclisimizin ve milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Yasama yetkisi artık Meclis'te. Hükümetler tasarı gönderemeyecek. Kanunlarla ilgili her şey Meclis kontrolünde olacak. Meclis ilk defa HSKY'ya üye seçecek. Hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis'e seçimleri yenileme imkanı verilecek. Halkın temsil gücü artacak.



Birlik-huzur; Birlik ve huzur pekişecek. Seçimi kazanmak için yüzde 50'nin oyu gerekiyor. Merkez siyaset güçlenecek. Devlet değil milletin merkezi güçlenecek. Siyasetçiler kendilerini farklı kesimlere açılmak zorunda hissedecek. Siyasette uzlaşma, diyalog kültürü gelişecek. Güç katacak; Sadece içerde değil, dışarıda da Türkiye'ye güç katacak. Fırtınalı bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde sınırların yeniden masaya koyulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu fırtınalı dönemden en az hasarla çıkmamız için güçlü bir devlete sahip olmamız gerekiyor. Bugün Türkiye karşıtı olan ülkeler hepsi neden 'Hayır' kampanyasına destek veriyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü güçlü Türkiye onlara bağımlı kalmaz. Güçlü Türkiye onlar ne derse kabul etmez. Bundan korkuyorlar."



Uysal 16 Nisan'da evet çıkması durumunda Türkiye düşmanlarının üzüleceğini dostlarının ise sevineceklerini dile getirdi. - ZONGULDAK