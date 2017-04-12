Uysal: "2018 Nisan Ayında Tüm Cadde ve Sokaklar Yenilenecek"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Muratpaşamız'da gelecek yıl Nisan ayında tüm cadde ve sokaklarımız yenilenmiş olacak" dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Antalya Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Şahin'le birlikte Park Taksi durağının kahvaltıda misafiri oldu. Buluşmada Başkan Uysal, şoförlerin de yakından takip ettiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarında gelinen son noktayı açıkladı.



Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin kaldırımındaki turunç ağacından engelli şeridine cadde ve sokak yenileme projesi olarak hayata geçirilen asfalt çalışlarının, trafikte konforlu ve güvenli sürüşle birlikte esnafın lastik gibi temel gider kalemlerinde düşüş sağladığını söyledi.



40 yıl ömürlü asfalt



Muratpaşa Belediyesi'nin asfaltı kendi tesislerinde ürettiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Cadde ve sokaklarımızın yenilenmesinde yüzde 40'lere doğru geldik. Tamamının bitirmeyi hedefliyoruz. Yılbaşına kadar büyük oranda biter, Nisan ayında ise tamamen bitmiş olur. 30 - 40 ömürlü, kalıcı asfalt döküyoruz" diye konuştu.



Yeşildedere şehirleşiyor



Başkan Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın sorusu üzerine Yeşildere Mahallesi'nde yapılan çalışmaları anlattı. Yeşildere Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesi'nin 11 yeni yol açtığını belirten Başkan Uysal, "Bölgenin yaklaşık 3'te ikisinde inşaat çalışmaları başladı. Antalya'nın en iyi firmaları inşaat yapmaya başladı. Ev üretimi üzerinde şekillenen yılbaşı çelenk üretimi konusunda kadınlara yönelik eğitimler vermeye başladık. İmar konusunda çok aza bir alan kaldı. O da bitince tamamen şehirleşecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA