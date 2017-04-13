Uymsib Başkanı Yazgan Açıklaması

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, geçen sene mevsimsel etkilerin ihracata yansımalarının çok ciddi boyutlara ulaştığını, özellikle Bursa siyah incirinde beklenen rakamları ulaşamadıklarını belirtti.



Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, UİB çatısı altında faaliyet gösteren UYMSİB'in Olağan Genel Kurul toplantısı, birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Yazgan, burada yaptığı konuşmada, 2016'da ülkede yaşanan olumsuzluklar ve mevsimsel etkilerin çiftçileri zorladığını ifade etti.



Tarım sektörünün 2016'dan umduğunu bulamadığını aktaran Yazgan, şunları kaydetti:



"Birlik olarak 2015'te yaklaşık 105 milyon liralık bir ihracat performansı göstermiştik. Bu rakam 2016'da 102 milyon lira olarak gerçekleşti. Birlik, yüzde 3 gerileme kaydetti ancak ülke genelindeki yaş meyve ve sebze ihracatına baktığımızda bu gerileme oranın yüzde 5 olduğunu görüyoruz. Türkiye geneline bakıldığında birlik, daha pozitif bir tablo ortaya koydu. Özellikle mevsimsel etkilerin ihracata yansımaları çok ciddi boyutlara vardı. Nitekim burada en önemli etki, Bursa siyah incirinde yaşandı. Geçen yıl erken olgunlaşmasından kaynaklanan bir sıkıntıya bağlı olarak ihracatta beklenen rakamlara ulaşamadık. Umuyorum 2017, mevsimsel etkilerin en az seviyede yaşandığı bir yıl olur."



Yazgan, UYMSİB olarak, birlik üyesi firmaların ihracat pazarlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ihracatı geniş bir yelpazeye yaymak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.