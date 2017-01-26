Uyku Testleri Artık Evlerde Yapılacak

Türkiye'de sağlık kuruluşlarında ilk kez Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanımına başlanan Portable Polisonografi cihazı ile uyku apnesi testleri, hastaya takılan mobil cihazla evde yapılabilecek.



Bir dizüstü bilgisayarı yardımıyla evlerde yapılabilecek uyku apnesi testleri sayesinde hastalar hem hastane ortamında yatağa bağlı kalmaktan kurtulacak hem de evde doğal ortamda yapılan testle uyku apnesinin tanısı ve tedavisinde daha sağlıklı veriler elde edilecek.



Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastanenin sürekli gelişmeye, yenilikleri bünyesine katmaya devam ettiğini söyledi. Önemli bir sağlık problemi olan uyku apnesinin son yıllarda sık gündeme geldiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, uyku laboratuvarlarının da uyku apnesi sendromunun teşhisinde ve tedavisinde en önemli araç, olmazsa olmaz bir durum olduğunu belirtti.



Çorum'a daha önce uyku laboratuvarları kurulduğunu ancak kendilerinin bunu bir adım öteye taşıdıklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Zehir, "Portable uyku laboratuvarı kuruyoruz. Bu sistem sayesinde hastaların hastanede kalmasına gerek kalmayacak. Bu hastalar evlerinde kalarak uyku testlerini yapabilecekler. Hastaların hastaneye bağımlı olmaktan kurtaracağız. Birçok kazaların altında yatan nedenlerden birisi olarak uyku apnesi ön plana çıkıyor. Çernobil faciasının veya Celinghil uzay mekiği kazasının altında uyku apnesi sendromunun rol aldığı söyleniyor. Çorum'da bu labortauvarın kurulması evlerde de hastaların bu hizmeti alması önemli bir katkı sağlayacak. En büyük avantaj hasta yürüyebiliyor. Biz hastanede hastayı yatağa bağlıyoruz. Buradaki avantajımız hastanın mobil olması, eve gidebilmesi" dedi.



Portable Polisonografi cihası hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Prof. Dr. Müge Özcan ise, cihazda baş bölgesine beyin dalgaları, yüz kısmına solunumu ölçen, vücut pozisyonu, kalp ve kas aktivitelerini ölçen elektrotlar bulunduğunu belirterek, diğer cihazlardan farkının bir dizüstü bilgisayara bağlanarak uyku testinin hastanın evinde uygulanabilir olması olduğunu söyledi.



Cihazın mobil olduğu için hastanın evinde takılıp sökülebildiğini anlatan Prof. Dr. Özcan, "Bu cihaz küçük portable olduğu için hastaya evinde bir teknisyen tarafından bağlanıp sabahta hastanın evinden cihazı sökülerek getiriliyor. Hasta doğal ortamında uyurken daha sağlıklı bir test yapılmasını sağlıyor. Çünkü hasta hastanede yattığında yabancı ortamda olduğu için uyku kalitesi çok güzel olmayabiliyor. Evinde olması hem hastanın kontrolü açısından hem de bizim testimizin daha doğru cevap vermesi açısından önemli" ifadelerini kullandı. - ÇORUM