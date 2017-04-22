Uygur Kardeşlerden Kahkaha Tufanı

Yıldırım Belediyesi, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nu ilçe sakinleriyle buluşturdu.



Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen Hasta Etme Adamı oyununun biletleri kitap karşılığında ücretsiz olarak dağıtıldı. Salonu dolduran seyircilerden alınan yüzlerce kitap Samanlı Latif Dörtçelik Ortaokulu öğrencilerine hediye edilecek.



Günümüz hastanelerinde yaşanan doktorların ve sağlık personellerinin başına gelen trajikomik olayları işleyen Hasta Etme Adamı ilgi gördü. Hastanelerdeki sağlık personelinin yaşadığı şiddet konusunu da ele alan komedi oyunu, hastane girişinden ameliyathaneye, acil servisten morga kadar birçok olayı mizahi dille seyircilere aktardı. - BURSA