Uygun Karaciğer Bulunduğuna İkna Etmek Zor Oldu

METİN BOLAT - Konya'da karaciğer yetmezliği yaşayan Ali Aktaş, hastaneden gelen "uygun karaciğer bulundu, hemen gelin" haberine 2 saat boyunca inanmadı. Hastane personelinin özverili yaklaşımıyla ikna edilen Aktaş, gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.



İki yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konulan iki çocuk babası Ali Aktaş (50), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmeye başladı.



İlerleyen zamanlarda, hastalığın son evresinde olduğu belirlenen Aktaş'a karaciğer nakli yapılması gerektiği belirtildi. Yakınlarından yapılan tetkiklerde doku uyumu sağlanamayınca Aktaş, kadavradan nakil için başvuruda bulundu. Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organlarından karaciğerin Sağlık Bakanlığının organ nakli bekleme listesinde ilk sırada yer alan Konyalı Aktaş'a nakledilmesi planlandı.



Yaklaşık 2 bin 160 kişinin karaciğer nakli beklediği Türkiye'de, Aktaş'a uygun karaciğer bulunduğunu inandırmak hiç de kolay olmadı. Vakit kaybetmeden hızlı şekilde hastaneye ulaşması istenen Aktaş, uygun organın bulunduğuna inanamayınca çeşitli gerekçelerle hastaneye gelmek istemedi.



Hasta ameliyata yakınları tarafında el sallanarak uğurlandı



Hastane personelinin özverili yaklaşımı sonrası ikna edilen Aktaş, yaklaşık üç saatlik çabanın ardından hastaneye geldi. Gerekli tetkiklerin ardından ameliyata alınan Aktaş'a, karaciğer dokusu hastanenin organ nakli ekibi tarafından başarıyla nakledildi.



Aktaş'ın ameliyata götürülüşü ve yakınlarıyla yaşadığı duygusal anlar, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Yakınlarının el sallayarak ameliyathaneye uğurladığı Aktaş'ın elini, 22 yaşındaki oğlu Yunus hiç bırakmadı. Aktaş ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



"Acaba yanlış birini mi aradık? diye düşünüp kendimizden şüphelendik"



Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Bekir Pire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun karaciğerin bulunmasının ardından bakanlığın bekleme listesindeki ilk kişiyi aradıklarını söyledi.



Hastayı, gerekli tetkikler için hastaneye davet ettiklerini ifade eden Pire, hastanın, ilk arandığında "tamam" deyip telefonu kapattığını dile getirdi.



Bir süre sonra Ali Aktaş'ın başka bir hastanede yapılacak tetkikleri için salı günü gelebileceğini söylediğini anlatan Pire, şunları kaydetti:



"Biz böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyleyip telefonu kapattık. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Bir süre sonra tekrardan arayan hasta bu sefer de pazartesi günü geleceğini bildirdi. Gece yarısı aradığımız hastayı hastaneye getirmek hiç de kolay olmadı. Sürekli gelmemek için direndi. Hastaya en son kişisel bilgilerini söyleyip, olayın ciddiyetini anlattık. 'Acaba yanlış birini mi aradık?' diye düşünüp kendimizden şüphelendik. Hastanın tavırlarını doğal olarak çok şaşırdık. Çünkü çok sayıda hasta, şu an nakil için sıra bekliyor. Hangi hastayı arasak koşarak hastaneye geliyor. Ali Aktaş, heyecanından bir türlü inanmak istemedi. 'Bana mı yapılacak. Ben miyim? Yanlış aramışsınızdır' dedi. Ali Aktaş 1 saatte gelmesi gerekirken yolla beraber 3 saat sonra geldi."



"Yaşamam için benden çok uğraştılar"



Aktaş ise hastaneden arandığında yıllarca organ nakli bekleyen hastalar olduğunu bildiği için inanamadığını ifade etti.



Önceliğin hastalığı ilerlemiş kişilerde olduğunu sonradan öğrenince yaptıklarından dolayı kendine çok kızdığını anlatan Aktaş, "Uzun süre inanmayınca en sonunda gitmezsem şansımı kaybedeceğim söylendi. Telefon gelince çok heyecanlandım. Bana uygun karaciğerin çıkacağından hiç umudum yoktu. Hastaneden arayanlara inanmadığım için çok mahcup oldum. Yaşamam için benden çok uğraştılar." diye konuştu.



Doğum tarihiyle evlendiği günün aynı olduğunu, eşi Zehra ile adeta yeniden doğduğuna işaret eden Aktaş, hastalıkta ve sağlıkta yanından hiç ayrılmayan eşine minnettar olduğunu söyledi.



Aktaş, organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, karaciğeri nakledilen kişiye ve ailesine sürekli dua ettiğini vurguladı.