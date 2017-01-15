Uygulamaya Geçilirse Türkiye'de Savaş Çıkar'

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamadıa, "Video hakem uygulamasına geçilirse, Türkiye'de savaş çıkar. O zaman da hakemin yanına giderler, beraber bakarlar." dedi.

Sporyorumcu Rıdvan Dilmen şunları söyledi;

"Bugün Fenerbahçe 3-2 kazansa acaba Aziz Yıldırım açıklama yapar mıydı?"

"Video hakem uygulaması olursa, Türkiye'de savaş çıkar. O zaman da hakemin yanına giderler, beraber bakarlar."

"Bu ülkede kulüplerin vergi borçları 200M borcu olanların borcu silindi. Eskişehir'in 40M borcu 3M'a indirildi."

"Devlet bu ülkede spor için elinden geleni yapıyor. Araziyse arazi veriyor. Devlet daha ne yapsın denilebilir."

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