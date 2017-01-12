Değerli Teknopark İstanbul Firmaları,



Teknoloji Transfer Ofisimiz, "Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesi'nin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında önemli bir eğitime ev sahipliği yapacak.



13 Ocak 2017 tarihinde TPE'den uzmanların katılımı ile Uygulamalı Patent Eğitimi gerçekleştiriyor olacağız. Bu eğitimde buluşlarınızın patentlenebilirliğinin değerlendirilmesi, patent başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, ulusal ve uluslararası patent başvuru süreçleri ve veri tabanlarından araştırma yapmak konularında detaylar paylaşılacaktır.



Katılım için sınırlı sayıda kontenjanımız bulunmaktadır, ilgi duyan tüm firmalarımız kayıt için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirler.



Saygılarımızla,



Teknoloji Transfer Ofisi