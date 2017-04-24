Uygulamalarınızı Buluta Nasıl Taşırsınız?
Uygulamalarınızı Bulut'a nasıl taşıyacağınızı anlatacağımız seminerimize davetlisiniz.
Uygulamalarınızı Bulut'a nasıl taşıyacağınızı anlatacağımız seminerimize davetlisiniz…
Bu seminerde, bulut teknolojilerinden, kurumların bulut stratejilerinden, mevcut ve devam eden projelerinden bilgiler paylaşacağız. Bunun yanında Amazon ve RedHat danışmanları bize platformlarını, sundukları ürün ve hizmetleri anlatacaklar. Bulut teknolojilerine ilgi duyuyorsanız katılmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Ajanda
12: 30 Kayıt & Sandviç/İçecek İkramı
13: 00 Eteration - Dr. Naci Dai – Chief Scientist and Founding Partner
13: 30 Garanti Teknoloji - Dr. Aydın Akyol - Enterprise Solution Architect
14: 00 Amazon - Halil Bahadır - AWS Solution Architect
14: 45 Kahve Arası
15: 15 BSH - Kıvanç Sahici - IT Head of Section
15: 35 BSH - Ufuk Emre Fakıoğlu - IT Head of Section
16: 00 Red Hat - Ali Rıza Soğukpınar - Cloud Success Architect
17: 00 Çekiliş
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Yerimiz sınırlı olduğundan kayıt yaptırmanızı önemle rica ederiz.
Seminerimizin sonunda yapacağımız çekiliş ile bizi sabırla dinleyip kalan davetlilerimiz arasından 5 kişiye ücretsiz Building Microservices eğitimimiz hediye edilecektir.
LCV: Zeynep Akgüzel
[email protected]
0212 328 08 25
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Eteration
Mekan Adresi : İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI-3 Binası Teknokent Konferans Salonu
Başlangıç Saati : 25.04.2017 12: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Uygulamalarınızı Buluta Nasıl Taşırsınız?
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır