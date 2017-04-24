Uygulamalarınızı Buluta Nasıl Taşırsınız?

Uygulamalarınızı Bulut'a nasıl taşıyacağınızı anlatacağımız seminerimize davetlisiniz.

Uygulamalarınızı Buluta Nasıl Taşırsınız?

Uygulamalarınızı Bulut'a nasıl taşıyacağınızı anlatacağımız seminerimize davetlisiniz…

Bu seminerde, bulut teknolojilerinden, kurumların bulut stratejilerinden, mevcut ve devam eden projelerinden bilgiler paylaşacağız. Bunun yanında Amazon ve RedHat danışmanları bize platformlarını, sundukları ürün ve hizmetleri anlatacaklar. Bulut teknolojilerine ilgi duyuyorsanız katılmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Ajanda



12: 30 Kayıt & Sandviç/İçecek İkramı






13: 00 Eteration - Dr. Naci Dai – Chief Scientist and Founding Partner






13: 30 Garanti Teknoloji - Dr. Aydın Akyol - Enterprise Solution Architect






14: 00 Amazon - Halil Bahadır - AWS Solution Architect






14: 45 Kahve Arası






15: 15 BSH - Kıvanç Sahici - IT Head of Section






15: 35 BSH - Ufuk Emre Fakıoğlu - IT Head of Section






16: 00 Red Hat - Ali Rıza Soğukpınar - Cloud Success Architect






17: 00 Çekiliş




Detaylar için  tıklayınız



Yerimiz sınırlı olduğundan kayıt yaptırmanızı önemle rica ederiz.






Seminerimizin sonunda yapacağımız çekiliş ile bizi sabırla dinleyip kalan davetlilerimiz arasından 5 kişiye ücretsiz Building Microservices eğitimimiz hediye edilecektir.



LCV:  Zeynep Akgüzel

[email protected]

0212 328 08 25

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Eteration

Mekan Adresi : İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI-3 Binası Teknokent Konferans Salonu

Başlangıç Saati : 25.04.2017 12: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Uygulamalarınızı Buluta Nasıl Taşırsınız?

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emre Fakıoğlu, Soğukpınar, Istanbul, İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, Aydın, İtü, Su, Hayır