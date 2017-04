Uygulamalarınızı Bulut'a nasıl taşıyacağınızı anlatacağımız seminerimize davetlisiniz…



Bu seminerde, bulut teknolojilerinden, kurumların bulut stratejilerinden, mevcut ve devam eden projelerinden bilgiler paylaşacağız. Bunun yanında Amazon ve RedHat danışmanları bize platformlarını, sundukları ürün ve hizmetleri anlatacaklar. Bulut teknolojilerine ilgi duyuyorsanız katılmanızı şiddetle tavsiye ederiz.



Ajanda







12: 30 Kayıt & Sandviç/İçecek İkramı













13: 00 Eteration - Dr. Naci Dai – Chief Scientist and Founding Partner













13: 30 Garanti Teknoloji - Dr. Aydın Akyol - Enterprise Solution Architect













14: 00 Amazon - Halil Bahadır - AWS Solution Architect













14: 45 Kahve Arası













15: 15 BSH - Kıvanç Sahici - IT Head of Section













15: 35 BSH - Ufuk Emre Fakıoğlu - IT Head of Section













16: 00 Red Hat - Ali Rıza Soğukpınar - Cloud Success Architect













17: 00 Çekiliş









Detaylar için tıklayınız







Yerimiz sınırlı olduğundan kayıt yaptırmanızı önemle rica ederiz.













Seminerimizin sonunda yapacağımız çekiliş ile bizi sabırla dinleyip kalan davetlilerimiz arasından 5 kişiye ücretsiz Building Microservices eğitimimiz hediye edilecektir.







LCV: Zeynep Akgüzel



[email protected]



0212 328 08 25



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Eteration



Mekan Adresi : İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI-3 Binası Teknokent Konferans Salonu



Başlangıç Saati : 25.04.2017 12: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Uygulamalarınızı Buluta Nasıl Taşırsınız?



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır